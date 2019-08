Overlast en schade door lokale buien met hagel en windstoten

Kleine maar felle lokale onweersbuien met hagel en windstoten hebben vanavond op verschillende plaatsen in het land overlast veroorzaakt.

In de omgeving van Leerdam raakten auto's, woningen en tuinen beschadigd door het noodweer, schrijft RTV Utrecht. Ook vielen her en der bomen op wegen. In Oudewater waaiden de tenten van een scoutingclub weg. Niemand raakte gewond. Hoe groot de schade precies is, moet nog blijken.