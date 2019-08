Van Hermès-tas tot Chanel-kleding: OM veilt designspullen van criminelen

Tassen, kleding en schoenen van designermerken zoals Chanel, Hermès en Louis Vuitton worden vanaf vandaag door een ongebruikelijke partij verkocht: het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Het gaat om een pilot. De spullen zijn in beslag genomen bij politieacties en worden online geveild.

Het OM veilt al langer dure boten, auto's en bijvoorbeeld motoren die in beslag genomen zijn bij criminelen. Maar voor designerspullen was tot nu toe weinig aandacht. Het idee om er een speciale veiling voor te organiseren ontstond na een huiszoeking bij een crimineel.

"Agenten namen daar een scooter in beslag, maar zagen een Hermès Birkin-tas over het hoofd", vertelt Daniëlle van Nes van het OM. "Terwijl die tas nog wel zo'n 10.000 euro kan opleveren, waar zo'n scooter misschien voor 2000 euro weggaat. Toen dachten we: dit moeten we anders aanpakken."

Marktconforme prijzen

Volgens het OM werden designerspullen in het verleden sporadisch in beslag genomen, maar ze werden dan laag getaxeerd en kwamen ergens achteraf op een veilingsite te staan. Dat wordt nu allemaal wat serieuzer aangepakt. Zo moet een factsheet de minder modebewuste agent op weg helpen. "Daarop staat precies welke merken ze wel en niet in beslag moeten nemen."

Taxateurs zullen vervolgens uitzoeken of de in beslag genomen items echt of nep zijn. Daarna komen ze voor marktconforme prijzen op de website van veilinghuis BVA Auctions te staan. De opbrengst van de geveilde spullen gaat naar de slachtoffers van criminelen die een schadeclaim hebben ingediend, schrijft NH Nieuws.

Het OM wil met de aanpak criminelen rechtstreeks in hun vermogen raken, en ook hun omgeving. "Wij zien veel partners van verdachten met bijvoorbeeld tassen of schoenen van duizenden euro's lopen, terwijl er geen of onvoldoende legaal inkomen aanwezig is waarvan zij dat kunnen betalen. Door deze items af te pakken voelen ook de partners dat misdaad niet loont."

Als de pilot in Noord-Holland een succes blijkt, wordt de werkwijze ook in de rest van de land ingevoerd.