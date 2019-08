Openbaar Ministerie eist cel voor afpersing door ‘pedojagers’ op Tinder

De verdachten spreken tegen dat ze om geld of telefoons vroegen. Ze zeggen dat de slachtoffers dat zelf aanboden. In de rechtbank verklaarden ze dat ze een maatschappelijk probleem wilden aankaarten. "Zes van de tien mannen willen afspreken met een minderjarige. Daar doet niemand wat aan."

Bij de politie verklaarde een van de mannen dat hij met zijn vrienden hetzelfde wilden doen als Alberto Stegeman, die pedoseksuelen opspoort, filmt en confronteert met hun gedrag. "We wilden pedo's pakken. Niet om ze iets aan te doen, maar om ze te vertellen dat wat ze deden fout was."

Dat sommige slachtoffers van plan waren om af te spreken met een minderjarige noemt het OM 'laakbaar'. "Maar als je iets goed had willen doen, had je de politie moeten bellen." De officier van justitie stelde dat het de mannen wel degelijk om het geld ging. Een lucratieve handel, een verdienmodel. Tegen hen is een celstraf van 12 tot 16 maanden geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Ontredderd

Eén slachtoffer legde in de rechtbank een verklaring af. Hij bekende dat hij inderdaad met een 15-jarig meisje wilde afspreken. "Ik was depressief, anders had ik dat nooit gedaan. Ze liepen lachend weg toen ik ze 1800 euro had gegeven. Ik was totaal ontredderd." Hij eist ruim 3000 euro schadevergoeding.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.