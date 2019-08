Boete voor grensrechter die keeper bewusteloos sloeg

Een grensrechter die in maart in Hoofddorp een keeper knock-out sloeg tijdens een voetbalwedstrijd, moet een geldboete van 500 euro betalen. Dat heeft de politierechter geoordeeld.

De 34-jarige man uit Haarlem gaf de keeper op 30 maart een vuistslag tegen zijn hoofd tijdens een opstootje in de wedstrijd van Uno 1 tegen Geel-Wit in Hoofddorp. De keeper raakte daardoor buiten bewustzijn en liep een hersenschudding op.

Videobeelden van het incident werden daarna al snel verspreid, wat veel verontwaardiging veroorzaakte. De grensrechter heeft zelfs anderhalve week ondergedoken gezeten, omdat zijn thuisadres rondging op internet.

De officier van justitie had zestig uur taakstraf geëist tegen de man. De Haarlemse politierechter vindt een boete meer op zijn plaats omdat A. meteen spijt heeft betuigd en een mediation-traject met het slachtoffer heeft doorlopen, waarbij alle schade is vergoed. Daarnaast is A. geroyeerd door zijn club en heeft de KNVB hem voor drie jaar geschorst, schrijft NH Nieuws.