OM eist 12 jaar cel tegen man die zijn zwangere vrouw wurgde

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geƫist tegen een 30-jarige man uit Leens voor het wurgen van zijn 23-jarige echtgenote. Hij doodde niet alleen de vrouw, maar ook haar ongeboren kind. De vrouw was ruim 24 weken zwanger. Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat er sprake is van meervoudige doodslag.

De in Eritrea geboren M. belde eind februari zelf midden in de nacht het alarmnummer met de mededeling dat zijn vrouw was overleden. In de slaapkamer van het stel vonden de hulpdiensten het lichaam van de vrouw en veel bloed. De man zat verdwaasd in de woonkamer terwijl hun twee andere kinderen, van 2 en 4 jaar oud, lagen te slapen in een andere kamer.

Uit sectie bleek dat de vrouw door zuurstofgebrek was omgekomen: ze was gewurgd. Ook had ze een gebroken neus, schrijft RTV Noord.

Ruzie over ontrouw

Het stel had die avond ruzie gemaakt omdat de man dacht dat ze een affaire had. Bij de worsteling die volgde legde hij zijn handen om haar hals. Wat er daarna gebeuren, kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren.

Volgens zijn advocaat blijkt uit politieverhoren dat de man niet bij zinnen was. "Hij heeft zich verloren in zijn boosheid en had zichzelf niet meer in de hand." Deskundigen oordelen dat de man volledig toerekeningsvatbaar is.

Onherstelbaar leed

Het OM eist niet alleen een celstraf, maar vindt dat de man ook een schadevergoeding moet betalen aan de kinderen. "Hij heeft het recht van twee levens ontnomen. Dit heeft onherstelbaar leed en verdriet, onder meer bij zijn eigen kinderen, veroorzaakt. De kinderen moeten niet alleen hun moeder, maar ook hun vader missen."

M. woonde sinds 2014 in Nederland. In 2017 kwam zijn vrouw over vanuit Eritrea. Het gezin was niet bekend bij hulpverlenende instanties. Getuigen hadden de indruk dat het een gelukkig gezin was.