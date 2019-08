Opnieuw verdachte aangehouden voor moord op Halil Erol in 2010

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op Halil Erol in 2010. Het gaat om een 44-jarige vrouw uit Meppel.

Wie de vrouw is en wat haar relatie was met Erol is niet bekendgemaakt. In juni hield de politie al zijn 40-jarige ex-vrouw uit Haarlem en een 42-jarige man uit Meppel aan. De man zit op dit moment nog vast. De vrouw is vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in de zaak.

Lichaamsdelen

De 34-jarige Erol uit Steenwijk - vader van twee jonge dochters - verdween op zaterdag 6 februari 2010 spoorloos. Een maand later werd zijn auto zonder kentekenplaten brandend teruggevonden in Haren.

Een paar maanden daarna werden in een rivier bij Eesveen lichaamsdelen van hem gevonden. Begin 2013 vonden wandelaars in een natuurgebied in de buurt van Meppel de romp van Erol. Zijn hoofd en handen zijn vooralsnog niet teruggevonden.

Tips

Vanavond wordt tijdens het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de moord op Erol. Tijdens de uitzending worden nieuwe beelden getoond van de zakken waarin lichaamsdelen van Erol in 2010 en 2013 zijn gevonden. De politie hoopt dat iemand iets weet over de herkomst van die zakken.

De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.