Cel- en taakstraffen geëist voor organiseren hondengevechten

Tegen twee verdachten van het organiseren van hondengevechten zijn celstraffen geëist van negen en zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Tegen twee andere verdachten eist het Openbaar Ministerie taakstraffen van 240 en 100 uur. Voor alle straffen geldt een proeftijd van vijf jaar. Gedurende die tijd wil het OM voor alle verdachten een verbod om honden te houden.

Het is voor het eerst dat verdachten van het organiseren van hondengevechten in Nederland voor de rechtbank zijn verschenen.

De vier hebben in georganiseerd verband hondengevechten gehouden en honden gefokt en verhandeld, zegt het OM. "Deze mensen hebben bewust gefokt voor verboden hondengevechten, die gruwelijk zijn om te zien. En hun doel? Eigen vermaak."

De verdachten hebben gevechten gehouden in Amersfoort, Soest en Emmen, stond in de dagvaarding, die Nieuwsuur heeft ingezien. Daarin werd ook gesteld dat de verdachten een criminele organisatie vormden. Ze zouden 26 honden hebben gefokt voor de gevechten en de gewonde dieren zelf hebben behandeld met illegale medicijnen en een hechtpistool.

'Zielig voor de honden'

De verdachten zijn een 33-jarige vrouw en twee broers van 33 en 35 uit Amersfoort en een 35-jarige man uit Zeist. De hondengevechten werden onder meer gehouden in een slaapkamer in het huis van de vrouw. Daarvan zijn ook filmopnamen gemaakt, die in de rechtbank werden vertoond.

Voor de rechtbank verklaarden de verdachten dat ze spijt hebben en dat ze het zielig vonden voor de honden.

Nieuwsuur maakte eerder een reportage over de zaak. Daarin komt naar voren dat het een gesloten wereld is, waar veel geld in omgaat. De reportage begint met schokkende beelden: