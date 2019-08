Eerste Boeing-klant spant rechtszaak aan

Dat er meer claims aan komen zou goed kunnen, denkt luchtvaartjurist Jochem Kroon. "Ik kan me voorstellen dat meerdere maatschappijen in hun planning hebben opgenomen dat ze konden vliegen met de Boeing 737 MAX, en dat dat nu problemen oplevert." De advocaat van Avia zegt in The Financial Times dat ook andere vliegmaatschappijen contact met hem hebben gezocht.

Dat het toch bijna een half jaar heeft geduurd tot de eerste rechtszaak is volgens Kroon niet verrassend. "Er is sprake van een relatie tussen leverancier en klant. Ik kan me voorstellen dat je eerst probeert dit met elkaar op te lossen. Kennelijk zijn ze er met Avia niet uitgekomen."

TUI laat weten nog in gesprek te zijn met Boeing en op dit moment geen noodzaak te zien om juridische actie te ondernemen. TUI heeft in totaal vijftien Boeing 737 MAX-vliegtuigen in de vloot. De details van het overleg met Boeing houdt TUI binnenskamers.

In juli kondigde Boeing aan 4,9 miljard dollar opzij te zetten voor eventuele claims van vliegmaatschappijen. Nabestaanden van de 346 slachtoffers krijgen de komende jaren 100 miljoen uitgekeerd.