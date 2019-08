Man doodgestoken in appartementencomplex Den Haag

Bij een steekincident in een appartementencomplex in het centrum van Den Haag is vannacht een man overleden. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

De melding kwam rond 05.00 uur binnen bij de politie. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen maar het slachtoffer was niet meer te redden. Van de dader was geen spoor te bekennen, schrijft Omroep West.

Wat zich heeft afgespeeld in het complex is vooralsnog niet duidelijk. De politie heeft het gebied tijdelijk afgesloten voor onderzoek.