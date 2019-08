Rechters, OM, Jos B. en familie Nicky Verstappen samen voor schouw

Van de Wiel benadrukt dat het geen reconstructie is. Er wordt dus niet nagespeeld wat er zich heeft afgespeeld op de Brunssummerheide. "Dat kan ook helemaal niet, want we weten niet wat er is gebeurd. De doodsoorzaak is zelfs niet bekend in deze zaak. En Jos B. weigert zijn verhaal te vertellen."

Het Openbaar Ministerie hoopt dat de rechters door de schouw een goede indruk krijgen van het gebied. Woordvoerder Gertjan Bos: "Wat wij willen is dat iedereen die het dossier tot zich neemt dezelfde indrukken krijgt van de locaties die belangrijk zijn in deze zaak. In de rechtszaal ervaar je het niet, daar lees je het van papier. Hier ervaar je in levenden lijve hoe de heide is opgebouwd, hoe heuvelachtig het is, hoe de locaties ten opzichte van elkaar liggen."

Verdachte Jos B. kwam vorig jaar in beeld, na een zoektocht van twintig jaar. We maakten toen deze terugblik: