Medewerkers supermarkt in Weert overmeesteren overvaller

Medewerkers van een supermarkt in Weert hebben een overvaller overmeesterd. Hij dwong vanochtend rond 06.00 uur een medewerker de deur van de personeelsingang te openen.

Een ander personeelslid zag het gebeuren en wist de overvaller te verrassen. Met zijn twee├źn hielden ze de man in bedwang tot de politie arriveerde. De overvaller is aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

Een van de twee medewerkers is geslagen door de verdachte. Hij liep lichte verwondingen op. Het is niet bekend of de man gewapend was, schrijft 1Limburg.