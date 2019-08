Iran stelt harde eisen aan nieuwe gesprekken met VS

In een reactie op de uitspraak van president Trump gisteren op de G7-top dat een gesprek met Iran realistisch is, zegt de Iraanse president Rohani dat zo'n gesprek nog ver weg is. Eerst moeten alle sancties tegen het land worden opgeheven, zei hij op de Iraanse staatstelevisie.

Trump noemde een termijn van enkele weken realistisch voor een gesprek om de nucleaire impasse te doorbreken, "als de omstandigheden juist zijn".

"Teheran heeft nooit kernwapens gewild", zei Rohani. Hij voegde eraan toe dat Iran altijd heeft opengestaan voor besprekingen. "Maar de VS moet eerst de illegale, onredelijke en onrechtvaardige sancties tegen Iran opheffen." Hij zei dat Teheran zijn verplichtingen uit het akkoord van 2015 steeds minder zal nakomen als de belangen van het land niet worden gegarandeerd.

Ontmoeting op G7

De VS stapte vorig jaar uit het akkoord tussen Iran, Rusland, China en EU-landen. Vorige maand bleek dat Iran een grotere voorraad laagverrijkt uranium heeft dan is afgesproken.

De Franse president Macron verwoordde de hoop op een ontmoeting op de persconferentie die hij met president Trump gaf aan het einde van de G7-top in Biarritz. Hij baseerde zich daarbij waarschijnlijk op gesprekken die hij de voorgaande dagen had met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif. Die was tot verrassing van velen uitgenodigd door Macron.

Trump was op de G7 opvallend mild in zijn uitspraken over Iran en zei dat hij niet uit was op verandering van het regime.