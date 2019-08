OM wil doodstraf voor aanslagpleger synagoge Pittsburgh

Aanklagers in de Verenigde Staten willen dat de man die vorig jaar elf mensen doodschoot in een synagoge in Pittsburgh de doodstraf krijgt. Volgens de aanklacht wilde hij met zijn daad angst zaaien binnen de lokale, nationale en internationale Joodse gemeenschap.

De aanslagpleger, Robert Bowers, ging het joodse gebedshuis eind oktober binnen tijdens een sabbatdienst en opende het vuur. Daarbij riep hij antisemitische leuzen. Na een vuurgevecht met de politie werd hij opgepakt. Met elf doden was het de dodelijkste aanslag ooit op Joden in de Verenigde Staten.

De 46-jarige Bowers, die geregeld antisemitische teksten verspreidde op sociale media, zegt dat hij onschuldig is. De rechtszaak tegen hem moet nog beginnen, maar het is al duidelijk dat hem 63 aanklachten ten laste worden gelegd.

Kort na de aanslag zei president Trump al dat de dader wat hem betreft de doodstraf moest krijgen. Mensen die onschuldige mensen in gebedshuizen zoiets aandoen, zouden daarvoor "de ultieme prijs" moeten betalen, zei hij.