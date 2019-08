Farmaceut Johnson & Johnson moet 572 miljoen dollar schadevergoeding betalen

Medicijnfabrikant Johnson & Johnson moet 572 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de Amerikaanse staat Oklahoma vanwege het bijdragen aan de 'opiatencrisis' in het land. Dat bepaalde een rechtbank in Oklahoma. De rechtszaak was in mei van start gegaan.

Johnson & Johnson fabriceert onder meer zware pijnstillers die erg verslavend zijn. Volgens de staat heeft de farmaceut in de marketing opzettelijk de verslavende gevolgen van hun pijnstillers gebagatelliseerd en de nadruk gelegd op de positieve werking van de opiaten.

Dat heeft volgens de aanklager geleid tot een stijging in het aantal mensen dat overleed aan een overdosis. Ook heeft het volgens de staat stijgende kosten voor de zorg, politie en afkickklinieken tot gevolg gehad. Tussen 1999 en 2017 stierven in de VS 400.000 mensen aan een overdosis.

De rechter was het eens met de aanklager dat het bedrijf bijdroeg aan de massale verslaving aan pijnstillers en wees een schadevergoeding toe van 572 miljoen dollar. Dat is veel minder dan de eis van de openbaar aanklager van 17 miljard dollar. Het is niet duidelijk waarom het bedrag veel lager uitvalt.