Oud-Volkswagen-topman Ferdinand Piëch overleden

De oud-topman van de Duitse autobouwer Volkswagen AG Ferdinand Piëch (82) is overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd tegen de Duitse krant Handelsblatt. Volgens Bild overleed Piëch zondag in een ziekenhuis, nadat hij na een bezoek aan een restaurant in het Beierse Rosenheim onwel was geworden. Zijn vrouw zou daarbij aanwezig zijn geweest.

Piëch werd geboren in 1937 in Oostenrijk. Hij was een kleinzoon van Ferdinand Porsche, de grondlegger van het VW-concern. Na een studie machinebouw in Zwitserland, richtte hij zich op het bouwen van auto's.

In 1963 kwam hij in dienst van het bedrijf van zijn grootvader. In 1988 werd hij bestuursvoorzitter van dochterbedrijf Audi. Onder zijn leiding groeide het uit tot een innovatief merk voor de hogere prijsklassen. Vijf jaar later werd hij bestuursvoorzitter van het overkoepelende concern.

In 2002 werd hij president-commissaris. Dertien jaar later stapte hij op na een machtsstrijd met de toenmalige bestuursvoorzitter Martin Winterkorn. Die zou een half jaar later het veld ruimen vanwege het dieselschandaal.