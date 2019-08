Politie Noordrijn-Westfalen gaat nationaliteit verdachten bekendmaken

Noordrijn-Westfalen gaat als eerste Duitse deelstaat de nationaliteit van alle verdachten bekendmaken. "Ik pleit sinds mijn ambtsaanvaarding voor transparantie", zegt minister van Binnenlandse Zaken Reul tegen persbureau DPA. "In de toekomst moeten we ook in het persbeleid van de politie daarin consequent zijn." Als een verdachte een Duitser is, wordt dat ook gemeld.

Noordrijn-Westfalen is wat betreft inwoneraantal de grootste deelstaat van Duitsland. In de huidige instructie voor de politie staat dat een vermelding van de nationaliteit van een verdachte alleen is toegestaan als dat voor het begrip van een zaak absoluut noodzakelijk is.

In andere deelstaten hanteert de politie min of meer hetzelfde uitgangspunt. De gedachte daarachter is dat minderheden beschermd moeten worden tegen generalisaties als gevolg van crimineel gedrag van individuen.

Zelf afwegen

De nationale organisatie van journalisten en uitgevers is blij met de koerswijziging. "Het is niet aan een ambtenaar om per geval een besluit te nemen over de vraag of de nationaliteit van een verdachte relevant is voor een zaak", zegt een woordvoerder. "Daar moet elke ethisch opererende redactie zelf een afweging over maken."

De politievakbond GdP is geen voorstander van het nieuwe beleid in Noordrijn-Westfalen. De bond wil het prijsgeven van informatie uit een onderzoek zo veel mogelijk beperken. "Daarom is transparantie in dit verband niet gewenst."