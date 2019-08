India wil miljoenen hectare bos aanleggen, maar dat is niet zo makkelijk

India wil de komende jaren miljoenen hectares bos aanleggen en herstellen. Ter compensatie van het bos dat verloren is gegaan door industrie of infrastructuur, maar ook om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

De eerste twee klimaatdoelen, 40 procent stroom uit niet-fossiele brandstoffen en een 35 procent lagere intensiteit van de uitstoot, gaan naar verwachting met gemak gehaald worden.

Maar het derde klimaatdoel, het planten van de nieuwe bomen om zo 2,5 tot 3 miljard extra ton aan CO2 uit de lucht op te slaan, is moeilijker. Een parlementaire commissie, die in februari een rapport publiceerde, denkt dat het doel misschien wel te ambitieus is. Volgens een ambtenaar van het ministerie van Milieu, Bos en Klimaatverandering heeft India 75 miljoen hectare bos, en is er 30 miljoen hectare extra bos nodig om dit doel te halen.

Concrete plannen hiervoor zijn er nog niet. Wel zijn er onder de noemer Green India Mission ideeën om 5 miljoen hectare nieuw bos aan te leggen. Ook bestaat er een conceptplan voor het planten van 10 miljard nieuwe bomen door heel India.

Gekapt bos

Naast het nieuwe bos moeten er dus ook bomen worden geplant ter compensatie van gekapt bos. Tussen 2014 en 2019 gaf de overheid opdracht voor het kappen van ruim 10 miljoen bomen. Wanneer dit gebeurt voor een industrieel doel, zoals mijnbouw, dan moet het bedrijf compensatiegeld stoppen in een potje voor herbebossing, waar momenteel zo'n 7 miljard euro inzit.

Uitgedund bos wordt met dit geld hersteld. Ook worden bomen gepland op open velden die binnen het als bos gemarkeerde land liggen.

Maar volgens de parlementaire commissie kwam er in het jaar tot begin 2017 maar zo'n 50.000 hectare bij, een fractie wat er op jaarbasis nodig is om het doel te halen. De hoeveelheid CO2 die door bos uit de lucht werd gehaald, daalde in de jaren na 2010 alleen maar.