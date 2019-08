Politie surveilleert bij studentencomplexen Wageningen na aanvallen

De politie gaat surveilleren bij studentencomplexen in Wageningen. In korte tijd zijn daar drie jonge vrouwen aangevallen met een wapen. Ook roept de politie studenten op 's avonds niet alleen over straat te gaan.

Zaterdagnacht werd een 22-jarige studente aangevallen in de buurt van een groot studentencomplex. Drie mannen sprongen uit de bosjes en bedreigden de vrouw met een wapen. Ze wist weg te komen maar raakte wel lichtgewond.

Op dezelfde locatie werd het weekend daarvoor een 21-jarige vrouw beroofd van haar tas. Een andere vrouw werd woensdagavond aangevallen door een man met een bivakmuts in de buurt van de campus van de Universiteit van Wageningen.

Bezorgd

De universiteit zegt in een reactie bezorgd te zijn. "In twee van de drie gevallen lijkt het nadrukkelijk te zijn gericht op studenten", aldus een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. "Maar laten we hopen op toeval."

De bewakingsdienst van de universiteitsgebouwen gaat extra surveilleren. Ook bij de wooncomplexen gaan de bewakers extra rondes lopen, meldt kamerverhuurder Idealis.

Ook studentenverenigingen in de stad zijn op hun hoede. "We hebben onze leden gewaarschuwd via de mail en de app. Daarin roepen we op om 's avonds niet alleen over straat te gaan", zegt voorzitter Amber Laan van studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius.

Engels met Nederlands accent

De politie is op zoek naar getuigen en heeft een signalement van de daders verspreid. De mannen zijn tussen de 25 en 30 jaar oud en droegen alle drie een donkere trui met capuchon en een donkere broek. De daders spraken Engels met een Nederlands accent.