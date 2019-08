Macron botst opnieuw met Bolsonaro na beschimpen echtgenoot op Facebook

Als het aan Macron ligt, wordt een handelsdeal met Brazilië tegengehouden als Bolsonaro zijn milieubeleid niet snel aanpast.

Bolsonaro verweet Macron op zijn beurt "sensatiebelust" te handelen. Ook irriteert het hem dat de branden in het Amazonegebied onderwerp van gesprek zijn op de G7-top in het Franse Biarritz, zonder dat Brazilië zelf daarbij aanwezig is. "Dat doet denken aan een koloniale mentaliteit die niet past in deze tijd."

De G7-leiders besloten 18 miljoen euro uit te trekken om Brazilië en zijn buurlanden te helpen bij het bestrijden van de branden in het Amazonegebied. Of Bolsonaro hulp wil accepteren, moet worden afgewacht.