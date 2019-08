Vrouw die bij Markermeer verdween zat in hotel Zuid-Holland

De 23-jarige vrouw die zaterdag vermist raakte bij Venhuizen is teruggevonden in een hotel in Zuid-Holland. Volgens de politie is ze daar naar alle waarschijnlijkheid vrijwillig heengegaan.

Waarom ze onaangekondigd besloot naar het hotel te gaan en of ze daar alleen was, is nog niet bekend. Het onderzoek van de politie loopt nog, schrijft NH Nieuws.

Zaterdagavond werd groot alarm geslagen toen de vrouw uit Alkmaar plotseling verdween bij het Markermeer. Ze was daar met een vriendin en was ineens weg. Haar telefoon en spullen lagen nog op het strand. De vriendin was bang dat ze in de problemen was gekomen tijdens het zwemmen en belde de politie.

Bij de zoektocht werden onder meer brandweerduikers, speurhonden en een helikopter ingezet. Zondagavond werd bekend dat de jonge vrouw in goede gezondheid was gevonden.