Imanuelle Grives blijft in voorlopige hechtenis om drugsvondst Tomorrowland

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives moet van de Belgische rechter in voorlopige hechtenis blijven. Grives werd eind juli aangehouden voor drugsbezit op muziekfestival Tomorrowland.

Grives (34) had hard- en softdrugs bij zich, die volgens het Belgische parket de gebruikershoeveelheid overschreden. Ook in Grives' Airbnb is veel drugs gevonden. Het ging om honderd xtc-pillen, meer dan 20 gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en mdma (het hoofdbestanddeel van xtc).

Haar advocaat zei na haar arrestatie dat ze bezig was met de voorbereiding op een nieuwe rol, zonder toe te lichten voor welke film of serie dat zou zijn. Haar manager zei later dat het gaat om Suriname, over een zakenman met een drugsverleden.

Mol

Grives is onder meer bekend van haar hoofdrol in de film Alleen maar nette mensen. Ook speelde ze in de tv-series Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam Celblok H en de jeugdserie SpangaS . In 2017 was ze een van de kandidaten in Wie is de Mol?.

Ze blijft in voorlopige hechtenis tot haar zaak inhoudelijk wordt behandeld. Verwacht wordt dat dit over enkele weken plaatsvindt. Haar advocaat zegt tegen De Telegraaf dat het naar omstandigheden goed gaat met haar.

Uit zijn mond tekent de krant op dat er, naast de rolvoorbereiding, nog "een tweede reden is" dat Grives vastzit. Welke, wil hij niet zeggen, behalve dat de actrice "naief" is geweest.