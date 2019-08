Gewonden bij schietincident Malmö

Bij een schietincident in de Zweedse stad Malmö zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Een van hen is een vrouw, die een kind bij zich had toen ze werd neergeschoten. Ze zou van dichtbij in haar hoofd zijn geschoten en raakte zwaargewond.

De politie is op zoek naar één of meerdere daders en heeft delen van de stad afgezet. In de buurt is een brandende auto aangetroffen die mogelijk verband houdt met het incident. Ooggetuigen zeggen dat ze verschillende gemaskerde mannen hebben zien wegrennen.

Volgens informatie van Aftonbladet was de zwaargewonde vrouw in gezelschap van een man die het eigenlijke doelwit van het schietincident zou zijn geweest. Het kind dat ook in hun gezelschap was, bleef volgens de krant ongedeerd.