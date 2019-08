Huis in Drunen zit onder de olie: 'Het gaat er niet vanaf'

Waar het vandaan komt weet niemand, maar sinds zondagochtend zit het huis van Corné Klerkx in Drunen helemaal onder de olie. De schade loopt volgens de bewoner in de duizenden euro's.

"Ik deed 's ochtends de voordeur open en de olie liep zo de gang in", zegt Klerkx tegen Omroep Brabant. De voorgevel van zijn huis, de oprit en auto zitten er allemaal helemaal onder. Zowel de bewoner als de politie denken dat de olie uit de lucht is gevallen, want onder het afdak van het huis zit niks.

"Het eerste wat in me opkwam, was dat er ergens een vliegshow moet zijn geweest", zegt Klerkx.

Een dag later laat Klerkx aan een verslaggever van Omroep Brabant zien waar de olie allemaal op zijn huis zit: