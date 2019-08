In Assen overleed een man bij een speeltuin. Er gingen snel de wildste geruchten rond en dat zorgde voor veel emotie in de wijk. Hoe gaan bestuurders om met zoiets moeilijks en explosiefs?

In deze podcast praten we over crisiscommunicatie bij gemeenten. Te gast is Wouter Jong. Hij werkt voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en doceert crisiscommunicatie aan de universiteit van Leiden.