Euthanasie-arts in unieke rechtszaak: 'Wij wisten dat ze dood wilde'

Arts sprak drie keer over doodswens

In de rechtszaal zei de arts die terechtstaat dat ze drie keer met de dementerende vrouw heeft gesproken over haar doodswens. Het ging daarbij niet over de wilsverklaring. "Daar wist ze niets meer van af", aldus de arts. De vrouw was diep dement volgens de arts. Zowel haar korte- als lange termijngeheugen was weg. Ze herkende haar man niet meer en was zeker de laatste 60 jaar van haar leven kwijt.

De vrouw zei volgens de arts regelmatig "was ik maar dood". Soms zei ze wel 20 keer per dag dat ze dood wilde, aldus de arts. Maar ze lachte het ook een keer weg, toen haar de vraag werd gesteld, ook kon ze niet meer coherent denken. "Wij wisten dat ze wel dood wilde". De essentie van haar wilsverklaring was dat ze niet in een verpleeghuis terecht wilde komen, zei de arts.

'Arts redde mijn moeder uit geestelijke gevangenis'

Ook een dochter van de 74-jarige vrouw kwam aan het woord middels een voorgelezen verklaring. Zij noemt de strafzaak tegen de arts ongepast. "De arts heeft mijn moeder gered uit de geestelijke gevangenis waarin ze verkeerde", aldus de dochter.

De dochter was er 100 procent zeker van dat er geen enkele twijfel bij haar moeder bestond over haar doodswens. Volgens de dochter zou de vrouw de avond voor haar dood hebben gezegd dat ze wist dat ze ziek was en niet meer beter zou worden en "het is goed zo" hebben gezegd.