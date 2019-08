Spaans jachtvliegtuig stort in zee, zoektocht naar piloot

In Spanje is een toestel van de Spaanse luchtmacht neergestort en in zee terechtgekomen. Het zou gaan om een C-101, een jachtvliegtuig voor maximaal twee inzittenden.

De hulpdiensten van de regio Murcia maken melding van honderden telefoontjes van mensen die het vliegtuig in zee zagen storten. De piloot, die de enige inzittende zou zijn, zou de schietstoel hebben gebruikt om te ontsnappen.

Naar de piloot wordt nog gezocht.

Op sociale media gaan deze beelden rond van het neerstorten: