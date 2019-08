Zoektocht langs Haagse kust naar vermiste zwemmer

Voor de kust van Kijkduin tot aan de kust van Hoek van Holland is gisteravond en vanochtend gezocht naar een vermiste zwemmer. Het gaat volgens de politie om een Poolse man.

Een collega van de man sloeg alarm nadat die niet was teruggekomen van het zwemmen. Hij is zondagmiddag rond 16.00 uur voor het laatst gezien op het strand van Ter Heijde. Na de melding van zijn vermissing rukten al snel de hulpdiensten uit waaronder de Reddingsbrigade, de Kustwacht, de KNRM en de politie.

De zoekactie werd zondagavond rond 21.15 uur tijdelijk gestaakt omdat het donker werd. Er werd gezocht met onder meer een politiehelikopter, boten en jetski's. Vanochtend heeft de KNRM nog gezocht op het strand, maar daar werd niks aangetroffen.

Taalbarrière

Op dit moment wordt niet meer gezocht, meldt de politie. "We gaan nu onderzoeken of de man überhaupt het water in is gegaan."

De communicatie met de man die de melding deed van de vermissing verloopt lastig door een taalbarrière. De politie behandelt de zaak nu als een reguliere vermissing, schrijft Omroep West.

Meer vermissingen

Afgelopen weekend rukten de hulpdiensten op meer plekken in Nederland uit voor vermiste personen. In het Drentse dorp Erica werd uren gezocht naar een vermiste visser. Hij was met een aantal anderen aan het nachtvissen toen de andere vissers ineens een plons hoorden. Gisteren werd een lichaam gevonden.

Bij het Markermeer in Venhuizen werd zaterdag melding gemaakt van een vermiste vrouw. Ze zou zijn gaan zwemmen maar kwam niet meer terug. Haar spullen lagen nog op het strand en haar auto stond ook nog geparkeerd. Nadat een vriendin alarm had geslagen is er uren naar haar gezocht.

Gisteren werd de 23-jarige vrouw in goede gezondheid gevonden. Waar ze is gevonden en wat er gebeurd is, kan de politie niet zeggen.