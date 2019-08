Wekdienst 26/8: rechtszaak om euthanasie en welke schepen komen naar Sail?

En dan nog even dit:

Niet alleen in Nederland, ook in België woedt een 'zwartepietendiscussie'. Daar doet le Sauvage, de Wildeman, elk jaar mee aan een folkloristische parade in een stadje in Wallonië. Het zwartgeschminkte karakter draagt ketenen, een gouden ring door zijn neus en loopt schreeuwend rond.

Critici noemen het een racistische karikatuur en zijn een petitie gestart tegen de Wildeman. Ze willen dat hij niet meer meeloopt óf in de kleuren van de stad wordt geschminkt. Het is nog maar de vraag of deze traditie makkelijk te veranderen is, want de eeuwenoude optocht is door de Unesco uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. En bovendien, zegt de burgemeester, wordt le Sauvage door de inwoners van het stadje geadoreerd.

En zo ziet de Wildeman er uit: