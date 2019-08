Limburgse huisarts opgepakt voor seksueel misbruik patiënt

Een huisarts uit Brunssum is opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van een patiënt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft dat bevestigd aan dagblad De Limburger.

De arts werd eerder verdacht van een zedendelict met een andere patiënt. Hij had in de zomer van 2017 seks met een vrouw die hem had gebeld vanwege een paniekaanval.

Ze stapte achteraf naar de politie omdat hij zich aan haar zou hebben opgedrongen. In een rechtszaak werd hij vorig jaar vrijgesproken, na een eis van anderhalf jaar cel.

Details over de nieuwe zaak zijn volgens De Limburger niet bekend. Het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen.