Vermiste vrouw Markermeer gezond teruggevonden

De vrouw die gisterenavond vermist raakte bij Venhuizen is in goede gezondheid gevonden. Waar ze is gevonden en wat er gebeurd is, kan de politie niet zeggen.

Het is een 23-jarige vrouw uit Alkmaar, die aan het zwemmen was in het Markermeer met een vriendin. Op een gegeven moment verdween ze, waarop haar vriendin de politie belde.

Haar telefoon en andere spullen lagen nog op het strand. Ook haar auto stond nog geparkeerd.

Hulpdiensten hebben 's nachts en ook vandaag naar haar gezocht: zowel brandweerduikers, speurhonden, een helikopter en reddingsboten zijn ingezet.