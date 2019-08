NS verwacht komende maand opnieuw recordaantal reizigers

De NS verwacht komende maand opnieuw een recordaantal reizigers. Er worden 36,7 miljoen treinreizigers verwacht. Vorig jaar waren dat er 35 miljoen, ook een record.

September is elk jaar de drukste maand op het spoor. Mensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren. Op werkdagen is de drukte tussen 07.30 en 08.30 uur het grootst.

De NS verwacht tijdens spitsuren de meeste hinder op de trajecten Haarlem-Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal-Amsterdam Bijlmer, Den Haag Centraal-Leiden Centraal, Ede-Wageningen-Utrecht Centraal en Amersfoort-Utrecht Centraal.

Zitplaatszoeker

De NS probeert de hinder door drukte met enkele maatregelen te beperken. Zo kunnen reizigers op steeds meer ritten in de NS-app de zitplaatszoeker raadplegen. Daarnaast worden drukke treinen tussen Den Haag en Leiden, Rotterdam en Amsterdam, en Den Haag en Eindhoven verlengd met 200 extra zitplaatsen. Op andere trajecten rijden al treinen met de maximale lengte, die afhankelijk is van de lengte van perrons.

Het spoorwegbedrijf heeft bij ProRail het verzoek ingediend om de perrons van negen stations te verlengen. De perrons beperken de dienstregeling op de drukste momenten.

Ook wil de NS het aantal ritten in de dienstregeling van 2020 uitbreiden. Er komen meer treinen tussen Amersfoort en Utrecht en tussen Harderwijk en Amersfoort.

In december begon de NS met de introductie van 202 nieuwe sprinters. Daarvan rijden er inmiddels 42 en in september komen er nog vijf bij. Vanaf 2021 komen er nog eens 79 nieuwe intercity's bij met in totaal 25.000 zitplaatsen.