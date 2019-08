Tweede Republikeinse tegenkandidaat voor Trump

De conservatieve radiotalkshowpresentator Joe Walsh stelt zich kandidaat voor de Republikeinen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Walsh is de tweede Republikein die het tegen zittend president Donald Trump durft op te nemen. Trump staat erom bekend dat hij tegenstanders publiekelijk kleineert en bespot.

"Ik doe mee, omdat hij ongeschikt is", zei de 57-jarige Walsh in een programma van tv-zender ABC. "Hij is een pestkop en een lafaard en iemand moet hem uitschakelen. Ik gok erop dat heel veel Republikeinen het met me eens zijn. Maar ze zijn te bang om dat uit te spreken."

Walsh veroverde als Republikein en vertegenwoordiger van de Tea Party-beweging in 2010 een zetel in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Illinois. Twee jaar later verloor hij die weer bij tussentijdse verkiezingen. Daarna werd hij presentator van een talkshow van een radiostation in Chicago.

William Weld

In april stelde de Republikein en voormalig gouverneur van Massachusetts William Weld zich kandidaat voor de Republikeinen. Zijn campagne heeft nog nauwelijks aandacht getrokken.

De tegenstanders van Trump voor de Republikeinse kandidatuur krijgen het moeilijk. Volgens een vorige week gehouden peiling is 87 procent van de Republikeinen tevreden over zijn functioneren als president.