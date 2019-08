Dode en gewonde in drugslab woonwijk Rotterdam

In een drugslaboratorium in een woning in Rotterdam zijn een dode en een gewonde man gevonden. De dode zou een man van ongeveer dertig jaar zijn. Over de identiteit van de gewonde is niets bekend.

De dode man was vanochtend als vermist opgegeven. Een bekende vermoedde dat hij in een appartementencomplex aan de Louise de Colignylaan in Kralingen zou zitten. Toen ze daar aankwam, trof ze hem aan, samen met een andere man die bewusteloos was. Deze man is naar het ziekenhuis gebracht en is aangehouden.

De politie vond in de woning een drugslaboratorium en een onbekende hoeveelheid drugs. Wat voor drugs het zijn, is niet bekend. Mogelijk zijn de twee onwel geworden door dampen in het pand.