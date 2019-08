Nederlands team grijpt naast winst belangrijkste gametoernooi (en 11 miljoen dollar)

Het Nederlandse e-sportsteam Team Liquid is er niet in geslaagd om het grootste gametoernooi ter wereld te winnen. In Shanghai was het eveneens uit Europa afkomstige team OG te sterk in de finale van de The International, het belangrijkste toernooi in de game Dota 2.

Met de tweede plek verdient Liquid zo'n 4,5 miljoen dollar. Dat is 11 miljoen dollar minder dan het bedrag waarmee OG naar huis gaat.

34 miljoen dollar aan prijzengeld

Voor de toernooiwinnaar was dit jaar 15,5 miljoen dollar gereserveerd uit de prijzenpot van ruim 34 miljoen dollar. Daarmee is The International het grootste toernooi voor profgamers ter wereld. Ter vergelijking: op het WK van de populaire game Fortnite in juli werd er in totaal 30 miljoen dollar verdeeld over de deelnemers.

Dota 2 is een strategiespel waarin twee teams van vijf proberen elkaars basis te vernietigen. Daarbij kunnen ze kiezen uit meer dan honderd zogenoemde helden, die allemaal hun eigen sterkte en zwakke eigenschapen hebben. Hierdoor zijn er tal van strategie├źn mogelijk.