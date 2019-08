Wegen naar stranden vol op eerste tropische dag in augustus

Op de eerste tropische dag van de maand zijn veel stranden en de wegen ernaartoe overvol. Op sommige plaatsen is het zo druk dat het volgens de politie geen zin meer heeft om te komen.

Rond 14.30 uur werd in De Bilt een temperatuur van 30 graden gemeten. Daarmee is dit officieel de eerste landelijke tropische dag van augustus.

Op veel plaatsen langs de kust is het druk. Een woordvoerder van de politie zegt dat bij Hoek van Holland op enkele stukjes strand nog plek is, maar dat je die alleen op de fiets kan bereiken. "Tenzij iemand zin heeft om zes uur in de auto te zitten", zegt hij tegen RTV Rijnmond. Een parkeerplek bij het strand vinden is volgens hem onmogelijk.

Ook de parkeerplaatsen bij de stranden van Kijkduin en Scheveningen zijn vol, meldt de politie Den Haag aan Omroep West. Zij adviseren strandgangers het openbaar vervoer te pakken.