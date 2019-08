Zoektocht naar vermiste visser in Drents kanaal

In het Drentse dorp Erica hebben hulpdiensten afgelopen nacht uren gezocht naar een vermiste visser. Daarbij zijn onder meer duikers, een brandweerboot en een helikopter ingezet.

De zoektocht in het donker leverde niets op. Vandaag wordt er bij daglicht verder gezocht. Daarbij wordt ook het politieteam ingeschakeld dat is gespecialiseerd in het onder water zoeken naar lichamen.