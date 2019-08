Wekdienst 25/8: gelijkheid als thema op G7 en roodharigen in Tilburg

En dan nog dit:

NASA-astronaut Anne McClain is beschuldigd van de 'eerste misdaad ooit in ruimte'. De NASA onderzoekt momenteel of ze zich in ruimtestation ISS schuldig heeft gemaakt aan identiteitsfraude en het geoorloofd bekijken van de bankrekening van haar ex-vrouw.

Als NASA haar schuldig bevindt, wordt het proces nog een uitdaging want rechters kunnen zich niet baseren op uitspraken in soortgelijke zaken. "Dat iets in de ruimte voorvalt, betekent niet dat de wet niet van toepassing is", zegt Mark Sundahl, directeur van het Global Space Law Center van de Cleveland State University tegen The New York Times.