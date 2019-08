Camping deels ontruimd na vondst drugsafvalbus

Een camping in het Brabantse Ulicoten is gisteravond rond 22.30 uur deels ontruimd vanwege de vondst van een busje met drugsafval.

Een getuige meldde dat er een chemische vloeistof lekte uit het busje, dat achtergelaten was op een zandpad bij camping Ponderosa. De politie zegt tegen Omroep Brabant dat er door de dampen explosiegevaar was. De daders zouden geprobeerd hebben de bus in brand te steken, maar was dit slechts gedeeltelijk gelukt.

De campinggasten konden in de kantine worden opgevangen. Rond 01.00 uur konden ze weer terug naar hun verblijf.