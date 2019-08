Nederlandse uitsmijter opgepakt in Keulen

In Keulen is een Nederlandse uitsmijter opgepakt vanwege mishandeling van een klant. Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Israël, belandde na een ruzie met de Nederlander en een Duitse collega gewond in het ziekenhuis, melden lokale media.

De ruzie was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een club waar de Israëliër met een landgenoot en een Australiër op stap was. Naar verluidt wilden de drie de club rond 04.00 uur verlaten via de ingang in plaats van de uitgang en werden ze daarop aangesproken door de twee uitsmijters.

Het mondde uit in een woordenwisseling, waarna de uitsmijters het drietal volgens de politie achtervolgden. Ze achterhaalden de 21-jarige Israëliër en sloegen hem neer. De politie vond het slachtoffer gewond bij een tramhalte. Zijn twee metgezellen bleven ongedeerd.

De Nederlandse uitsmijter en zijn Duitse collega, mannen van 29 en 33, zijn vastgezet.