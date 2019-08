Jort Kelder blijft bij Buitenhof, Diana Matroos weg

Op de website van het televisieprogramma van de VPRO, AVROTROS en BNNVARA staan nu echter drie presentators 'zonder rokje'. Naast Kelder zijn dit Hugo Logtenberg en Pieter Jan Hagens, die een jaar weg was voor een sabbatical en tijdelijk door Kelder werd vervangen.

Opvallende afwezige is Diana Matroos, die vorig jaar werd binnengehaald als opvolger van Marcia Luyten. Van Matroos is volgens Buitenhof "in goed overleg afscheid genomen".

Een woordvoerder kon hier vanavond niets aan toevoegen. Volgens de woordvoerder was het al eerder bekend, maar is er niet actief over gecommuniceerd. Matroos zelf was niet bereikbaar voor commentaar.