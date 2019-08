Hoelang heeft het Amazonewoud nog?

Om iets over de toekomst te kunnen zeggen, is het goed om naar het verleden te kijken, want de ontbossing heeft verschillende oorzaken en is niet altijd even snel gegaan. "Pas in de tweede helft van de vorige eeuw nam de ontbossing serieus toe. Het startte met subsidies van de overheid om de veehouderij te stimuleren in de jaren 60, gevolgd door de aanleg van de Trans-Amazonian Highway in de jaren 70."

Op het moment dat er wegen zijn, neemt de ontbossing vaak drastisch toe door mijnbouw, landbouw en de export van tropisch hardhout.

NOS op 3 zet in de video hieronder op een rij wat er aan de hand is in het Amazoneregenwoud: