Politie houdt man aan voor brandstichting station Haarlem

De politie heeft vrijdagavond een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting op het treinstation van Haarlem. De 41-jarige verdachte werd opgepakt na een brand in de wachtruimte van het station. De brand werd geblust door de brandweer, niemand raakte gewond.

Maandag waren er ook twee branden in treinen op het station van Haarlem. Daar vonden NS-medewerkers flesjes met brandbaar materiaal. Een van de treinen raakte ernstig beschadigd. De politie onderzoekt of er verband is tussen de brandstichtingen op maandag en vrijdag.

Na die brand werd de beveiliging van het station opgeschroefd. Dat blijft voorlopig van kracht, zegt een woordvoerder van de NS, tot het politieonderzoek is afgerond.