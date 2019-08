Hitteplan van kracht, drukte op wegen naar stranden

Het belooft vandaag een warme dag te worden, met temperaturen die in het zuidoosten kunnen oplopen naar plaatselijk 30 graden. Ook elders in het land wordt het met 27 tot 29 graden zomers warm.

Het RIVM heeft vanwege de warmte in overleg met het KNMI het hitteplan in werking gesteld. Mensen krijgen het advies om voldoende te drinken en inspanningen te beperken. Ook raadt het instituut mensen aan om te letten op kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, zieken en mensen in een sociaal isolement.

Het laatste hitteplan was van 23 tot en met 28 juli van kracht, toen het extreem heet was. Op de vliegbasis Gilze-Rijen werd die week 40,7 graden gemeten. Zo warm zal het de komende dagen niet worden.

