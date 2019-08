Politie Hongkong zet traangas in bij protesten tegen cameratoezicht

Verder is vandaag een medewerker van het Britse consulaat vrijgelaten door China. Simon Cheng werd 15 dagen vastgehouden, omdat hij de regels voor publieke veiligheid overtreden zou hebben. Dat zei de politie in Shenzhen, de Chinese stad aan de grens met Hongkong.

Voor de twaalfde week op rij wordt er geprotesteerd in Hongkong. De demonstranten eisen democratische hervormingen en het aftreden van de leider van Hongkong Carrie Lam. Hoewel de stad semi-autonoom is en bepaalde vrijheden heeft, groeit de Chinese invloed volgens de demonstranten.

Surveillance

Dit weekend wordt specifiek gedemonstreerd tegen nieuwe surveillancetechnieken. Zo is er een 'smart lamp' geplaatst in Hongkong: een soort lantaarnpaal met sensoren en camera's. Een van de smart lamps is door de demonstranten neergehaald met een elektrische zaag.

Volgens de Chinese overheid is de smart lamp bedoeld om informatie over de lucht, het weer en verkeer te verzamelen, maar de demonstranten vrezen met gezichtsherkenningssoftware te worden geïdentificeerd tijdens protesten.

De Hongkongse metromaatschappij MTR besloot vandaag in een groot gebied het metroverkeer stil te leggen, om zo te voorkomen dat demonstranten het protestgebied konden bereiken. Dit besluit kwam nadat China het metrobedrijf ervan had beschuldigd de betogers te helpen.

Hoe zit het ook alweer met de relatie tussen China en Hongkong? In deze video leggen we het je uit: