Twee jaar na bevrijding Mosul geniet bloemist Suliman weer van zijn tuin

Het was levensgevaarlijk, een mobiele telefoon te verstoppen voor IS in Mosul. Als ze je zouden snappen, kon het je kop kosten. Talal Muhammed Suliman deed het toch. Hij verstopte de onderdelen in zijn matras, en belde elke vijf dagen zijn broer om te laten weten dat hij nog in leven was.

Het is ruim twee jaar geleden dat de Iraakse stad Mosul werd bevrijd van de Islamitische Staat. In Mosul riep Abu Bakr Al-Baghdadi in 2014 in de al-Nuri moskee het kalifaat uit. En in 2017 werd in de stad de eeuwenoude minaret van de moskee opgeblazen. Daar staat nu nog maar een stukje van overeind.

Suliman woont daar om de hoek. Hij leefde jaren onder IS. De laatste vier maanden waren het ergst, vertelt hij, met voortdurend bombardementen van de internationale coalitie. Hij leefde in zijn kelder in de oude stad, samen met zo'n twintig buren die bij hem kwamen schuilen. Suliman was eigenlijk bloemist, maar zijn winkel in de hoofdstraat werd verwoest.

Correspondent Marcel van der Steen ging langs bij Suliman in Mosul. Bekijk hier de reportage: