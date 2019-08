Psycholoog gaf toestemming voor stopzetting zelfmoordtoezicht Epstein

Een psycholoog in de New Yorkse gevangenis waar Jeffrey Epstein vastzat, gaf toestemming voor het stopzetten van zelfmoordtoezicht op de omstreden zakenman. De van kindermisbruik en mensenhandel verdachte multimiljonair pleegde niet lang daarna zelfmoord.

Dat staat in een brief van het Amerikaanse ministerie van Justitie aan het Huis van Afgevaardigden, schrijft persbureau Reuters. Het toezicht dat Epsteins zelfmoord moest voorkomen werd weggehaald, "nadat hij geƫvalueerd was door een psycholoog met een doctoraat, die besloot dat zelfmoordtoezicht niet meer noodzakelijk was", aldus het ministerie.

Waarom het zelfmoordtoezicht niet meer nodig werd geacht, wordt niet duidelijk uit de brief. In juli poogde Epstein ook al eens zelfmoord te plegen in zijn cel.

Frankrijk

Gisteren begon Frankrijk een onderzoek naar de van kindermisbruik verdachte Amerikaanse zakenman. De hoofdaanklager in Parijs kijkt of Epstein misdaden heeft gepleegd op Frans grondgebied en tegen Franse minderjarige meisjes.

Daar zijn Franse hulporganisaties die zich inzetten tegen seksueel geweld erg blij mee. "Dit is een prachtige boodschap voor de slachtoffers", zei Homayra Sellier van hulporganisatie Onschuld in gevaar, tegen de Franse krant Le Parisien.