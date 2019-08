OM verzoekt Spanje opnieuw te kijken naar dood van Nederlander in Lloret

Het OM Noord-Holland heeft een verzoek neergelegd bij de Spaanse onderzoeksrechter om de dood van een Nederlander in de badplaats Lloret de Mar strafrechtelijk te onderzoeken.

De Spaanse autoriteiten oordeelden in eerste instantie na autopsie dat de dood van de 21-jarige Dewi de Koster een ongeluk was, maar het OM heeft aanwijzingen dat er mogelijk geweld in het spel was.

"We hebben voldoende aanleiding om dit verzoek bij Spanje in te dienen", zegt een woordvoerder van het OM. Daarbij doelt ze onder meer op de conclusies uit een tweede autopsierapport van de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot en publicaties in de media, waarin getuigen zeggen dat De Koster is geslagen.

Tegenover De Telegraaf laat de familie van De Koster verheugd te zijn met het verzoek van het OM. "Hopelijk leidt dit tot het achterhalen van wat er is gebeurd", aldus de zus van De Koster. De familie had Van de Goot ingeschakeld voor een second opinion.

'We wachten af'

De Haarlemse man overleed in juli. Hij was tijdens een avondje stappen in Lloret de Mar van een muur gevallen. Een aantal dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de Spaanse autoriteiten was de val van de muur reden voor zijn dood, waarna de zaak werd gesloten.

Forensisch patholoog Van de Goot schreef in zijn autopsierapport dat het letsel op het lichaam van De Koster was te verklaren door "herhaaldelijk, botsend mechanisch geweld", zoals schoppen en slaan. In De Telegraaf zei een ooggetuige dat De Koster kort voor zijn val van de muur betrokken was geraakt bij een vechtpartij. Daarbij zou hij klappen hebben gekregen van uitsmijters van een discotheek.

Uiteindelijk beslissen de Spaanse autoriteiten of de zaak ook daadwerkelijk wordt heropend. "En zij maken hun eigen afwegingen, dus wij wachten af", aldus het OM.