Wekdienst 24/8: G7-top in Frankrijk en vliegshow in Ede

Goedemorgen! In Frankrijk begint vandaag de G7-top, waar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, de VS, Canada en de EU het onder meer hebben over het handelsconflict tussen de VS en China. En in Ede wordt Operatie Market Garden herdacht met een vliegshow.

Vandaag is het zonnig en het wordt zomers warm. Bijna overal wordt het 27 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het 30 graden worden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. De komende dagen is het hitteplan van kracht.