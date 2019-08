Veroordeling om doodschieten zwarte man na ruzie over parkeerplek

Een zeskoppige jury in Florida heeft een man schuldig bevonden aan het doodschieten van een zwarte man na een ruzie over een parkeerplaats voor gehandicapten. Dat gebeurde in juli vorig jaar.

De vriendin van het slachtoffer had bij een winkel geparkeerd op een invalidenplaats. Michael Drejka (47) zag dat gebeuren en zei er wat van. Daarop kwam de zwarte man Markeis McGlockton naar buiten en hij duwde Drejka tegen de grond. Die haalde een pistool tevoorschijn en schoot de 28-jarige McGlockton dood.

Aanvankelijk zou hij niet worden berecht, omdat de politiechef vond dat hij in zijn recht stond. Hij wees daarop op de lokale controversiƫle wet 'Stand your ground'. Die wet rechtvaardigt het gebruik van een dodelijke wapen als redelijkerwijs kan worden bewezen dat je anders zelf dodelijk zou worden aangevallen.

Uiteindelijk besloot het OM om Drejka toch te vervolgen voor doodslag. Michael Drejka verklaarde later tegen de politie dat hij het irritant vindt als mensen illegaal op een invalidenplek gaan staan.

De man kan daarvoor maximaal 30 jaar de gevangenis in belanden. Een rechter bepaalt later de strafmaat.