Gemeente Terneuzen vraagt inwoners om onkruid te wieden op straat

De gemeente Terneuzen wil dat inwoners op straat onkruid uit de grond gaan trekken. Tot een paar jaar geleden bestreed de gemeente het onkruid met gif, maar dat mag niet meer.

Volgens de gemeente staat er nu te veel onkruid om zelf volledig te kunnen weghalen. "Wij roepen op tot begrip dat wij het alleen niet meer aankunnen", aldus wethouder Jurgen Vervaet tegen Omroep Zeeland.

Volgens hem was het "ouderwets gebruikelijk" dat iedereen de stoep voor zijn eigen huis bijhield. "Nu wijzen mensen al snel naar de gemeente als het gaat om onkruid in bijvoorbeeld brandgangen. Dat is echt geen openbare ruimte waar de gemeente komt."

Negatief

Het is maar de vraag of veel inwoners van Terneuzen aan het verzoek gehoor gaan geven. Onder de oproep op de Facebookpagina van de gemeente zijn honderden reacties geplaatst. De meeste daarvan zijn van mensen die er niet op zitten te wachten.

Toch houdt de wethouder hoop. "Als iedereen af en toe eens een handje bij zou steken, dan zou dat ideaal zijn."